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    • Шавло: «В Россию едут средние игроки, которые актуальны для нашего чемпионата»

    Шавло: «В Россию едут средние игроки, которые актуальны для нашего чемпионата»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, что изменилось в трансферной политике российских клубов.

    «Колоссальных изменений нет, но болельщики как говорят: «Нам нужно первое место». Пока еще трудно делать выводы, потому что прошло мало времени. Судить будем, когда закончится чемпионат.

    Но сейчас позиция России поменялась – к нам не поедут игроки за 30-40 миллионов. Поедут, конечно, где есть такие деньги, но «Спартак» никогда не выделял такой бюджет на покупку одного игрока. «Зенит» может позволить, другие команды – нет.

    Едут средние игроки, которые актуальны для нашего чемпионата. В Европе есть клубы-доноры, которые перехватывают футболистов, чтобы их продать потом за серьезные деньги. «Бенфика», например. Для Европы российские клубы тоже являются донорами. Если у нас захотят купить игрока и предложат серьезные деньги, его отпустят.

    Раньше мы покупали игроков, которые прошли адаптацию в Европе, потому что брать их напрямую из Африки или Южной Америки сложно – они играют в свой футбол, трудно входят в командную игру. Лучше приглашать опытного игрока, как у нас был Алекс из Бразилии, или того, кто уже поиграл в Европе. Еще к нам приходил Моцарт, который уже поиграл в Италии», – сказал Шавло.

    • Шавло в 2005–2008 годах был генеральным директором «Спартака».
    • После 18 туров нынешнего сезона в РПЛ лидирует «Краснодар» с 38 очками. Второе место с 36 очками занимает «Зенит». Петербуржцы выиграли последние пять чемпионатов России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706258964
    Зенит купит одного Малкома за 40 миллионов, срамтак на эти деньги 10 неликвидных игроков. А виноват Зенит. :)))
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    fakeid
    1706260348
    как в своё время говорил митрофанов: лучше я куплю в зенит двух качественных игроков, чем десять посредственностей за ту же цену. *намёк на спартак*. и тогда траты были примерно одинаковые. НО. качественного халка потом можно дорого продать и отбить бабки - а 10 третьесортных зулусов хрен кому впаришь, только по сильно заниженной цене. поэтому федун и возмущался валерой, что тот накупил игроков на 280 лямов, а потом еле продали их всех за 87, и что лучше было купить трёх халков (это федун сказал).
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