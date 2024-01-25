Тикнизян высмеял «Зенит» после срыва трансфера

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян с юмором отреагировал на прекращение переговоров о переходе в «Зенит».
Он высмеял петербургский клуб, используя слово «Спишь?». Так зенитовцы в последнее время анонсируют трансферы.
«Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян в соцсетях, прикрепив фото с женой Яной Ромашкиной в бассейне.
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока сборной Армении 8+2 миллионов евро.
- Переход сорвался из-за разногласий по поводу условий личного контракта – Тикнизян хотел зарабатывать 2 млн евро в год.
- В этом сезоне фулбек «Локо» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
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