Тикнизян высмеял «Зенит» после срыва трансфера

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян с юмором отреагировал на прекращение переговоров о переходе в «Зенит».

Он высмеял петербургский клуб, используя слово «Спишь?». Так зенитовцы в последнее время анонсируют трансферы.

«Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян в соцсетях, прикрепив фото с женой Яной Ромашкиной в бассейне.