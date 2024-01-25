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    Тикнизян высмеял «Зенит» после срыва трансфера

    Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян с юмором отреагировал на прекращение переговоров о переходе в «Зенит».

    Он высмеял петербургский клуб, используя слово «Спишь?». Так зенитовцы в последнее время анонсируют трансферы.

    «Спишь? Нет, плаваю», – написал Тикнизян в соцсетях, прикрепив фото с женой Яной Ромашкиной в бассейне.

    • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока сборной Армении 8+2 миллионов евро.
    • Переход сорвался из-за разногласий по поводу условий личного контракта – Тикнизян хотел зарабатывать 2 млн евро в год.
    • В этом сезоне фулбек «Локо» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.01.2024 23:48
    Комментарии (5)
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    acor94
    1706216608
    Падла, каких мало. Очень рад, что он не перешёл в нашу команду. Был против этого трансфера изначально.
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    DOCTOR PENALTY
    1706216684
    В общем, потикнизянились и хватит. )
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    Semenycch
    1706217416
    Оскорбление больших клубов, не личностей, никому еще не сошло с рук!
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