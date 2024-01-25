Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу

Василий Уткин скептически отнесся к критике в адрес Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, за перевод ростовского СКА из Второй лиги в Медиалигу.

Куратор «Эгриси» жестко ответил недовольным.

«Какую такую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно. А его легендарности не помешает ничто, поскольку она в прошлом. Там и останется.

Ну, вот что станет с такой вот легендой?) Давным-давно СКА выиграл Кубок СССР и попал в еврокубки. Сразу на «Айнтрахт» – тогда один из сильнейших клубов ФРГ. И проиграл в отчаянной борьбе.

Взбесившись судейством, защитник СКА Андрющенко схватил судью за горло и был удален. (Черное поле; титр: Россия. Девяностые). Значительно позже «Ростов» уже из чемпионата России прорвался в Кубок Интертото. До «Ювентуса» дошел.

В какой-то момент «Ростов» остался без защитников, по разным причинам. И главный тренер, легенда СКА Сергей Андреев, глянул на помощника, легенду СКА Андрющенко, который для своих лет был в выдающейся форме, и говорит: ну, готовься. Выйдешь в старте!

И Андрющенко отвечает: «Серег, я не могу. Мне ж тогда после «Айнтрахта» дисквалификацию дали!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.