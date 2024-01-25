Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу

    Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу

    Василий Уткин скептически отнесся к критике в адрес Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, за перевод ростовского СКА из Второй лиги в Медиалигу.

    Куратор «Эгриси» жестко ответил недовольным.

    «Какую такую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно. А его легендарности не помешает ничто, поскольку она в прошлом. Там и останется.

    Ну, вот что станет с такой вот легендой?) Давным-давно СКА выиграл Кубок СССР и попал в еврокубки. Сразу на «Айнтрахт» – тогда один из сильнейших клубов ФРГ. И проиграл в отчаянной борьбе.

    Взбесившись судейством, защитник СКА Андрющенко схватил судью за горло и был удален. (Черное поле; титр: Россия. Девяностые). Значительно позже «Ростов» уже из чемпионата России прорвался в Кубок Интертото. До «Ювентуса» дошел.

    В какой-то момент «Ростов» остался без защитников, по разным причинам. И главный тренер, легенда СКА Сергей Андреев, глянул на помощника, легенду СКА Андрющенко, который для своих лет был в выдающейся форме, и говорит: ну, готовься. Выйдешь в старте!

    И Андрющенко отвечает: «Серег, я не могу. Мне ж тогда после «Айнтрахта» дисквалификацию дали!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • В 1981 году СКА выиграл Кубок СССР.
    • В последний раз клуб выступал в высшей лиге в чемпионате СССР в 1985 году.
    • Во второй половине 2023 года СКА занял восьмое место в группе 1 дивизиона Б Второй лиги.

    Новости по теме
    Уткин пошутил о фамилиях баскских вратарей
    Комментарий Уткина по сорвавшемуся трансферу Тикнизяна в «Зенит» 6
    Уткин – о Промесе: «Пока идет суд, его вообще нельзя держать на скамейке» 11
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2024 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1706207775
    Даже я о таком легендарном клубе не помню...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+