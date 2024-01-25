Ростовский СКА отказался от участия во Второй лиге: заявление Басты

СКА из Ростова-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу. Об этом заявил совладелец клуба Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста.

По его словам, такое решение принято из-за финансовых проблем. Клуб не смог удовлетворить требования для участия в профессиональной лиге.

«Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение – перейти в медиафутбол. Главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели и продолжалась его история.

Вернуться в свой дивизион мы можем в любой момент. А попробовать себя в новом формате – это вызов, чтобы порадовать наших нынешних болельщиков и завоевать сердца новых», – сказал Баста в своeм видеообращении, полная версия которого доступна ниже.