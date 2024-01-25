Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ростовский СКА отказался от участия во Второй лиге: заявление Басты

    Ростовский СКА отказался от участия во Второй лиге: заявление Басты

    СКА из Ростова-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу. Об этом заявил совладелец клуба Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста.

    По его словам, такое решение принято из-за финансовых проблем. Клуб не смог удовлетворить требования для участия в профессиональной лиге.

    «Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение – перейти в медиафутбол. Главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели и продолжалась его история.

    Вернуться в свой дивизион мы можем в любой момент. А попробовать себя в новом формате – это вызов, чтобы порадовать наших нынешних болельщиков и завоевать сердца новых», – сказал Баста в своeм видеообращении, полная версия которого доступна ниже.

    Новости по теме
    Баста может стать владельцем второго футбольного клуба
    «15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост 1
    Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился 7
    Источник: телеграм-канал СКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bset
    1706171229
    Скоро в Медиалиге будет основной чемпионат, а РФС пойдет в известном направлении А вообще бред. Ребята собирают стадионы, устраивают шоу. Почему нельзя это все интегрировать в существующую ветку? В руководстве РФС сидят деды, которые даже не задумываются об этом. Хотя это популярность всего футбола подняло бы.
    Ответить
    SLADE2019
    1706171837
    Да, печально. С такими славными традициями клуб. Может кто либо из ростовчан напишет, почему раскручивали Ростсельмаш? Их только в конце 70 создали и в союзные времена дальше второй лиги не рыпались. Да за одно, что в СКА сам Понедельник играл, это название, как реликвию должны были всем Ростов-Доном на уровне держать. Почему бы сейчас не поменять название Ростова? Неужели в таком мощном городе, кроме Басты не нашлось настоящего патриота донского футбола?
    Ответить
    Бомбардиръ
    1706172439
    "Баста!" - сказал Баста.
    Ответить
    Скай
    1706172548
    да чего уж там, идите дальше, во дворах играйте.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1706174644
    Клоун принял клоунское решение.
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1706175010
    Кубок СССР вроде брали...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+