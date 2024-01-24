Гаджиев назвал причину, по которой Кокорин не перейдет в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«К Александру отношусь как к очень талантливому игроку, который не реализовал себя на все сто процентов. Думаю, на 80-90 процентов сыграл, но не более. Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина.

Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно», – сказал Гаджиев.