Гаджиев назвал причину, по которой Кокорин не перейдет в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе форварда «Ариса» Александра Кокорина.
«К Александру отношусь как к очень талантливому игроку, который не реализовал себя на все сто процентов. Думаю, на 80-90 процентов сыграл, но не более. Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина.
Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно», – сказал Гаджиев.
- Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге с 37 очками после 20 туров.
- 32-летний Кокорин провел в нынешнем сезоне за «Арис» из Лимассола 18 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.
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