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    Кобелев назвал реформу, «убившую» российский футбол

    Бывший игрок «Динамо», «Зенита» Андрей Кобелев считает, что российский футбол убит.

    «Переход на систему «осень-весна» убил наш футбол – Вторую лигу, Первую лигу, детско-юношеский. Поэтому так всe печально с подготовкой резерва. Мы призываем тот же «Зенит»: давайте свою школу, давайте российских игроков, давайте своих воспитанников. А их – нет. Потому что «европейская» система убила наш футбол.

    Раньше, когда молодой футболист не попадал в основу команды, он уходил В Первую лигу, во Вторую лигу, там набирался опыта. Все имели игровую практику, возможность раскрыться. А сейчас что мы видим? Летом-осенью команды Второй лиги играют три-четыре месяца, потом у них полгода пауза, дальше они ещe играют три месяца. Нельзя в таких условиях развиваться. То есть, мы развалили всю структуру нашего футбола. Игроки должны появляться во Второй лиге, а там футбола нет.

    Мы играли так, как удобно в наших климатических условиях. Потом поменяли систему в РПЛ. Те, кто организовал все это, рассказывали о грядущих плюсах: мы не будем играть в снег, мы не будем играть в дождь… Мы видим, как команды РПЛ играют и в снег, и в мороз. При этом потеряли фундамент нашего футбола.

    Что делать? Срочно менять систему, тем более в период санкций», – сказал Кобелев.

    • Переход на систему «осень-весна» состоялся в 2012 году.
    • Президентом РФС тогда был Сергей Фурсенко.
    • Сейчас 69-летний Фурсенко находится под западными санкциями.

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    Источник: «РБ Спорт»

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