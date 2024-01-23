Роналду отреагировал на отмену матча с командой Слуцкого

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об отмене товарищеского матча с «Шанхай Шэньхуа».

Игра в Китае должна была состояться завтра, 24 января.

Ее отменили из-за травмы Роналду.

Планируется, что встреча состоится в другой раз.

«В футболе есть вещи, которые вы не можете контролировать. У меня не так много травм за 22 года в футболе. Грустно, что не получится насладиться китайским туром. У меня есть некоторые проблемы, но это часть игры.

В Китае чувствую себя как дома. Я тут особенный. Знаю, что вам тоже грустно. Но мы вернемся сюда, чтобы сделать китайский народ счастливым. Надеюсь, вы поймете обстоятельства футболиста», – сказал Роналду.