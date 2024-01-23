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    Роналду отреагировал на отмену матча с командой Слуцкого

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об отмене товарищеского матча с «Шанхай Шэньхуа».

    • Игра в Китае должна была состояться завтра, 24 января.
    • Ее отменили из-за травмы Роналду.
    • Планируется, что встреча состоится в другой раз.

    «В футболе есть вещи, которые вы не можете контролировать. У меня не так много травм за 22 года в футболе. Грустно, что не получится насладиться китайским туром. У меня есть некоторые проблемы, но это часть игры.

    В Китае чувствую себя как дома. Я тут особенный. Знаю, что вам тоже грустно. Но мы вернемся сюда, чтобы сделать китайский народ счастливым. Надеюсь, вы поймете обстоятельства футболиста», – сказал Роналду.

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    Источник: Goal

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1706028500
    А чего Роналду приперся в Китай, если травмирован?
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