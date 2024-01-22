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    Подробности ухода Бакаева из «Спартака»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему в 2022 году не был продлен контракт с Зелимханом Бакаевым.

    «Почему не удалось сохранить Бакаева? Было трудно договориться по деньгам. С папой его я разговаривал, спортивный директор. Папа считал, что Бакаев у нас суперзвезда. Сейчас уже не помню, но на тот момент требования по зарплате и приписному были очень существенными.

    Говорили о сумме в 1,8-2 миллиона евро в год? В какой-то момент было больше. Когда я показал цифры руководителю, он сказал, что мы не будем этого делать», – сказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Бакаев в 2022 году подписал контракт с «Зенитом».
    • За «Спартак» игрок провел 105 матчей, забил 14 голов, сделал 29 ассистов.
    • Сейчас Бакаев выступает на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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