Подробности ухода Бакаева из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему в 2022 году не был продлен контракт с Зелимханом Бакаевым.

«Почему не удалось сохранить Бакаева? Было трудно договориться по деньгам. С папой его я разговаривал, спортивный директор. Папа считал, что Бакаев у нас суперзвезда. Сейчас уже не помню, но на тот момент требования по зарплате и приписному были очень существенными.

Говорили о сумме в 1,8-2 миллиона евро в год? В какой-то момент было больше. Когда я показал цифры руководителю, он сказал, что мы не будем этого делать», – сказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».