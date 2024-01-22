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    Стало известно решение «Кадиса» по Абаскалю

    Президента «Кадиса» Мануэля Вискаино отверг вариант назначения на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    У него спросили, станет ли наставником команды кто-то из четверки: Диего Мартинес, Пабло Мачин, Руби, Гильермо Абаскаль. Вискино сразу же ответил, что никто из них не возглавит «Кадис».

    «Нужно все взвесить и не накладывать заплатку, а найти человека, который сможет нам хорошо послужить. «Кадис» – привлекательный проект. Мы найдем тренера, который будет расти вместе с нами», – сказал Вискаино в эфире программы Gol a Gol на телеканале Canal Sur.

    • Ранее сообщилось, что «Кадис» отказался от варианта с Абаскалем из-за размера компенсации, которую потребовал «Спартак». Московский клуб просил около 2 миллионов евро за тренера.
    • «Кадис» занимает 18-е место в таблице Ла Лиги с 15 очками после 21 тура, отставание от идущей 17-й «Севильи» составляет очко.
    • Абаскаль возглавляет «Спартак», который занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Испанец работает с красно-белыми с лета 2022 года.

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    Источник: Diario de Cádiz

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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1705906984
    Спартаку надо было самому заплатить испанцам, чтобы забрали.
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    andr45
    1705911570
    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном назначении нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля главным тренером «Кадиса». – То есть в «Кадис» он не уходит? – К нам не обращались по этому вопросу. Ранее сообщилось, что «Кадис» отказался от варианта с Абаскалем из-за размера компенсации, которую потребовал «Спартак». Московский клуб просил около 2 миллионов евро за тренера ТАК КТО ЖЕ ВРЕТ?)))) Интересно мнение читателей)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705911627
    Кто же возьмёт никому не известного лузера? Даже аутсайдеры не берутся за такого после свинарни. Гыгыгы
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