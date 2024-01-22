Стало известно решение «Кадиса» по Абаскалю

Президента «Кадиса» Мануэля Вискаино отверг вариант назначения на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
У него спросили, станет ли наставником команды кто-то из четверки: Диего Мартинес, Пабло Мачин, Руби, Гильермо Абаскаль. Вискино сразу же ответил, что никто из них не возглавит «Кадис».
«Нужно все взвесить и не накладывать заплатку, а найти человека, который сможет нам хорошо послужить. «Кадис» – привлекательный проект. Мы найдем тренера, который будет расти вместе с нами», – сказал Вискаино в эфире программы Gol a Gol на телеканале Canal Sur.
- Ранее сообщилось, что «Кадис» отказался от варианта с Абаскалем из-за размера компенсации, которую потребовал «Спартак». Московский клуб просил около 2 миллионов евро за тренера.
- «Кадис» занимает 18-е место в таблице Ла Лиги с 15 очками после 21 тура, отставание от идущей 17-й «Севильи» составляет очко.
- Абаскаль возглавляет «Спартак», который занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
- Испанец работает с красно-белыми с лета 2022 года.