Стало известно решение «Кадиса» по Абаскалю

Президента «Кадиса» Мануэля Вискаино отверг вариант назначения на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

У него спросили, станет ли наставником команды кто-то из четверки: Диего Мартинес, Пабло Мачин, Руби, Гильермо Абаскаль. Вискино сразу же ответил, что никто из них не возглавит «Кадис».

«Нужно все взвесить и не накладывать заплатку, а найти человека, который сможет нам хорошо послужить. «Кадис» – привлекательный проект. Мы найдем тренера, который будет расти вместе с нами», – сказал Вискаино в эфире программы Gol a Gol на телеканале Canal Sur.