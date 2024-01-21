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    Радимов оценил переход Чистякова из «Зенита» в «Сочи»

    Владислав Радимов высказался об уходе центрального защитника Дмитрия Чистякова из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

    – Еще один россиянин покинул «Зенит», отправившись в «Сочи» – это Дмитрий Чистяков. Тоже логичный шаг?

    – Играть хочется любому футболисту. И Чистяков – не исключение. Там он будет играть, точно получать игровую практику, которой в «Зените» он почти не получал.

    Есть Родригао, купили Нино, есть Алип, есть Эракович – так что Чистяков даже не второй-третий в списке на замену.

    – А «Сочи» он усилит?

    – Мне кажется «Сочи» сейчас нельзя не усилить (смеется). Ну, конечно, да, усилит. Если они не усилятся сейчас, они напрямую просто вылетят. И я так понимаю, они серьезно начали этим вопросом заниматься.

    • «Сочи» арендовал Чистякова до конца сезона-2023/24 без опции выкупа.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за «Зенит» всего 8 матчей (414 минут).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1705846755
    Мне тоже кажется «Сочи» сейчас нельзя не усилить
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