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    • Широков предложил «Спартаку» тренера на замену Абаскалю: «По разговорам он точно готов»

    Широков предложил «Спартаку» тренера на замену Абаскалю: «По разговорам он точно готов»

    Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

    • 34-летнего специалиста хочет назначить «Кадис».
    • Это 18-я команда чемпионата Испании с 15 очками в 21 туре.
    • Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Клуб готов отпустить Абаскаля только за компенсацию.

    «Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать.

    Что касается друзей Абаскаля в руководстве «Кадиса», наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно всe.

    Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – сказал Широков.

    • Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • 55-летний экс-футболист пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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