Широков предложил «Спартаку» тренера на замену Абаскалю: «По разговорам он точно готов»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

34-летнего специалиста хочет назначить «Кадис».

Это 18-я команда чемпионата Испании с 15 очками в 21 туре.

Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Клуб готов отпустить Абаскаля только за компенсацию.

«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать.

Что касается друзей Абаскаля в руководстве «Кадиса», наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно всe.

Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – сказал Широков.