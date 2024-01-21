Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» против «Вест Хэм», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Робинсон, Балдок, Трасти, Томас, Винисиус, Норвуд, Брукс, Макэйти, Богль, Осула.

Главный тренер: Крис Уайлдер

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Мавропанос, Огбонна, Джонсон, Уорд-Проус, Соучек, Альварес, Бенрахма, Форнальс, Мубама.

Главный тренер: Дэвид Мойес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»