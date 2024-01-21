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    • «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» против «Вест Хэм», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Робинсон, Балдок, Трасти, Томас, Винисиус, Норвуд, Брукс, Макэйти, Богль, Осула.

    Главный тренер: Крис Уайлдер

    «Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Мавропанос, Огбонна, Джонсон, Уорд-Проус, Соучек, Альварес, Бенрахма, Форнальс, Мубама.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»

    «Шеффил Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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