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    • «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 21 января

    «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 21 января

    В воскресенье, 21 января, на стадионе «Брэмолл Лейн» состоится поединок 21 тура английской Премьер-Лиги. Местный «Шеффилд Юнайтед» будет принимать гостей из Восточного Лондона – «Вест Хэм». Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «ШЮ» является главным аутсайдером АПЛ. Команда с «Брэмолл Лейн» набрала жалкие 9 баллов за 20 туров. Само собой разумеется, что «Шеффилд» уже успел сменить тренера. Место Пола Хекингботтома занял опытнейший Крис Уайлдер, который в прошлом весьма неплохо потрудился на благо «ШЮ».

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» снова ведет борьбу за место в еврокубках. На сегодняшний день подопечные Дэвида Мойеса занимают шестую строчку в АПЛ. Боссы клуба с «Лондон Стэдиум» очень довольны работой шотландца и уже обсуждают детали нового контракта с агентом Мойеса.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния соперников завершились следующим образом:

    • 30.09.2023 «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед» 2:0
    • 15.02.2021 «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед» 3:0
    • 22.11.2020 «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм» 0:1

    Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»

    У «Вест Хэма» имеется серьезная кадровая потеря: не на шутку разыгравшийся вингер Мохамед Кудус отправился на Кубок африканских наций. Впрочем, мы считаем, что лондонцы смогут набрать очки на «Брэмолл Лейн». Рекомендованная ставка: победа «Вест Хэма» с форой 0 (1,58).

    Источник: «Бомбардир»

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