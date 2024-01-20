В воскресенье, 21 января, на стадионе «Брэмолл Лейн» состоится поединок 21 тура английской Премьер-Лиги. Местный «Шеффилд Юнайтед» будет принимать гостей из Восточного Лондона – «Вест Хэм». Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Шеффилд Юнайтед»

«ШЮ» является главным аутсайдером АПЛ. Команда с «Брэмолл Лейн» набрала жалкие 9 баллов за 20 туров. Само собой разумеется, что «Шеффилд» уже успел сменить тренера. Место Пола Хекингботтома занял опытнейший Крис Уайлдер, который в прошлом весьма неплохо потрудился на благо «ШЮ».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» снова ведет борьбу за место в еврокубках. На сегодняшний день подопечные Дэвида Мойеса занимают шестую строчку в АПЛ. Боссы клуба с «Лондон Стэдиум» очень довольны работой шотландца и уже обсуждают детали нового контракта с агентом Мойеса.

Личные встречи

Последние три очных противостояния соперников завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм»

У «Вест Хэма» имеется серьезная кадровая потеря: не на шутку разыгравшийся вингер Мохамед Кудус отправился на Кубок африканских наций. Впрочем, мы считаем, что лондонцы смогут набрать очки на «Брэмолл Лейн». Рекомендованная ставка: победа «Вест Хэма» с форой 0 (1,58).