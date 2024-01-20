Селюк ответил, уйдет ли Абаскаль в «Кадис»

Агент Дмитрий Селюк не верит в интерес «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

– Похоже, это на правду?

– Нет, это не правда.

– Думаете, какие-то агентские игры?

– Да.

– Для чего, на ваш взгляд? Набить ему цену?

– Да. Он никуда не уйдeт. Здесь разыгрывается комбинация. Какой-то журналист написал, это же не «Кадис» сказал: «Мы его хотим». Позвоните в «Кадис» спросите: «Вы хотите Абаскаля?» Они скажут: «Нет». Это ерунда. Абаскаль сейчас проводит сбор с «Спартаком» для чего? Чтобы на два месяца пришeл кто-то другой, кто не проводил сбор?

Сейчас пришeл новый спортивный блок, возможно, они захотят своего тренера. Я думаю, эти португальцы хотят привести своего тренера, но они, если будут приводить, то думаю, к новому сезону. Потому что им надо чуть адаптироваться. Если они сейчас приведут в никуда нового тренера, то какой смысл? Или тогда они должны пожертвовать этим сезоном, чтобы пришeл новый тренер и начал знакомиться с командой за счeт окончания сезона. Но думаю, они дадут доработать Абаскалю.

Да и Абаскаль, естественно, не хочет уходить. Куда он может уйти? А его знакомый журналист запускает слухи. Помните у нас Федор Смолов всe время уходил то в «Реал», то в «Арсенал», потому что Герман Ткаченко писал на своих сайтах. В конечном итоге в «Сельте», которая в зоне вылета была, и то не играл: всe время на замене или минут 50 был на поле.