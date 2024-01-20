Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Селюк ответил, уйдет ли Абаскаль в «Кадис»

    Агент Дмитрий Селюк не верит в интерес «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    – Похоже, это на правду?

    – Нет, это не правда.

    – Думаете, какие-то агентские игры?

    – Да.

    – Для чего, на ваш взгляд? Набить ему цену?

    – Да. Он никуда не уйдeт. Здесь разыгрывается комбинация. Какой-то журналист написал, это же не «Кадис» сказал: «Мы его хотим». Позвоните в «Кадис» спросите: «Вы хотите Абаскаля?» Они скажут: «Нет». Это ерунда. Абаскаль сейчас проводит сбор с «Спартаком» для чего? Чтобы на два месяца пришeл кто-то другой, кто не проводил сбор?

    Сейчас пришeл новый спортивный блок, возможно, они захотят своего тренера. Я думаю, эти португальцы хотят привести своего тренера, но они, если будут приводить, то думаю, к новому сезону. Потому что им надо чуть адаптироваться. Если они сейчас приведут в никуда нового тренера, то какой смысл? Или тогда они должны пожертвовать этим сезоном, чтобы пришeл новый тренер и начал знакомиться с командой за счeт окончания сезона. Но думаю, они дадут доработать Абаскалю.

    Да и Абаскаль, естественно, не хочет уходить. Куда он может уйти? А его знакомый журналист запускает слухи. Помните у нас Федор Смолов всe время уходил то в «Реал», то в «Арсенал», потому что Герман Ткаченко писал на своих сайтах. В конечном итоге в «Сельте», которая в зоне вылета была, и то не играл: всe время на замене или минут 50 был на поле.

    • Сегодня «Кадис» уволил главного тренера Серхио Гонсалеса.
    • «Кадис» идет в зоне вылета.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

    Новости по теме
    Губерниев назвал еще один клуб, который интересуется Абаскалем – он из России 1
    «Спартак» требует у «Кадиса» компенсацию за Абаскаля 4
    Испанский клуб, заинтересованный в Абаскале, уволил главного тренера 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1705765548
    Я даже догадываюсь кто стоит за этими информационными вбросами !!! ((( Просто у них вопрос с воплощением "мечты" забуксовал, вот и началось... (((
    Ответить
    Romeo 123
    1705765847
    Наверное сам спартак и пишет эту бредятину
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+