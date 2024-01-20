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    • «Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024

    «Удинезе» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Милана», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Удинезе»: Окойе, Кристинсен, Перес, Феррейра, Масина, Пайеро, Ловрич, Перейра, Уолес, Эбоселе, Лукка.

    Главный тренер: Габриэле Чоффи

    «Милан»: Менья, Шимич, Кьер, Теобалт, Калабрия, Рейндерс, Адли, Лофтус-Чик, Леау, Жиру, Пулишич.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Милан»

    Удинезе-Милан смотреть онлайн 20 января

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    Источник: «Бомбардир»

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