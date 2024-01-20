Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Милана», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Удинезе»: Окойе, Кристинсен, Перес, Феррейра, Масина, Пайеро, Ловрич, Перейра, Уолес, Эбоселе, Лукка.
Главный тренер: Габриэле Чоффи
«Милан»: Менья, Шимич, Кьер, Теобалт, Калабрия, Рейндерс, Адли, Лофтус-Чик, Леау, Жиру, Пулишич.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на каналах «Матч! ТВ» и «МАТЧ! Футбол 1».
- Матч будет транслировать «Фонбет».