Комбаров высказался о своем возвращении в «Спартак»

Новый тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров прокомментировал свое назначение.
«Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2». Думаю, нас ждeт хорошая и продуктивная работа.
Какой я тренер? Пропагандирую быстрый и атакующий футбол. Много коротких и средних передач, длинные стараемся минимизировать. Атакующий и агрессивный стиль с доминацией и большим владением мяча.
Цели в команде? «Спартак» – это всегда про результат. Ещe не менее важный фактор, возможно, и основной – воспитание молодeжи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли «Спартак», – сказал Комбаров.
- «Лукойл» возродил «Спартак-2» и заявил его во Вторую лигу (дивизион Б).
- Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
- Он перебрался в Москву после 1,5 сезонов в петербургской «Звезде».