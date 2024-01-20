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    Комбаров высказался о своем возвращении в «Спартак»

    Новый тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров прокомментировал свое назначение.

    «Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2». Думаю, нас ждeт хорошая и продуктивная работа.

    Какой я тренер? Пропагандирую быстрый и атакующий футбол. Много коротких и средних передач, длинные стараемся минимизировать. Атакующий и агрессивный стиль с доминацией и большим владением мяча.

    Цели в команде? «Спартак» – это всегда про результат. Ещe не менее важный фактор, возможно, и основной – воспитание молодeжи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли «Спартак», – сказал Комбаров.

    • «Лукойл» возродил «Спартак-2» и заявил его во Вторую лигу (дивизион Б).
    • Будучи футболистом, Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
    • Он перебрался в Москву после 1,5 сезонов в петербургской «Звезде».

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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