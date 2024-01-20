Комбаров высказался о своем возвращении в «Спартак»

Новый тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров прокомментировал свое назначение.

«Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2». Думаю, нас ждeт хорошая и продуктивная работа.

Какой я тренер? Пропагандирую быстрый и атакующий футбол. Много коротких и средних передач, длинные стараемся минимизировать. Атакующий и агрессивный стиль с доминацией и большим владением мяча.

Цели в команде? «Спартак» – это всегда про результат. Ещe не менее важный фактор, возможно, и основной – воспитание молодeжи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли «Спартак», – сказал Комбаров.