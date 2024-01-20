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    • «Хаденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января

    «Хаденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января

    В 18 туре Бундеслиги состоится матч между «Хайденхаймом» и «Вольфсбургом». Игра состоится 20 января 2024 год в 17:30 по мск.

    «Хайденхайм»

    Команда занимает 9 место с 21 баллом. Имеет в своем активе 6 побед, 3 ничьи и 8 поражений, забито 26 голов, пропущено 33 мяча. Последние 3 матча команды:

    • 13.01.24 «Кeльн» – «Хайденхайм» 1:1;
    • 08.01.24 «Хайденхайм» – «Падерборн 07» 2:0;
    • 20.12.23 «Хайденхайм» – «Фрайбург» 3:2.

    «Вольфсбург»

    Команда с 20 баллами занимает 11 место. Имеет в своем активе 6 побед, 2 ничьи и 9 поражений, забит 21 гол, пропущено 28 голов. Последние 3 матча команды:

    • 13.01.24: «Майнц» – «Вольфсбург» 1:1;
    • 06.01.24: «Шальке» – «Вольфсбург» 2:3;
    • 20.12.23: «Вольфсбург» – «Бавария» 1:2.

    Личные встречи

    3 последние очные встречи команд:

    Прогноз на матч «Хаденхайм» – «Вольфсбург»

    Хозяева не проигрывают в 5 матчах подряд, наверняка команда сможет продлить свою успешную серию и в игре с «Вольфсбургом». Впрочем, гости окажут сопротивление. Наш прогноз – победа «Хаденхайма» или ничья (1.53).

    Источник: «Бомбардир»

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