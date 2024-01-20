В 18 туре Бундеслиги состоится матч между «Хайденхаймом» и «Вольфсбургом». Игра состоится 20 января 2024 год в 17:30 по мск.

«Хайденхайм»

Команда занимает 9 место с 21 баллом. Имеет в своем активе 6 побед, 3 ничьи и 8 поражений, забито 26 голов, пропущено 33 мяча. Последние 3 матча команды:

«Вольфсбург»

Команда с 20 баллами занимает 11 место. Имеет в своем активе 6 побед, 2 ничьи и 9 поражений, забит 21 гол, пропущено 28 голов. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

3 последние очные встречи команд:

Прогноз на матч «Хаденхайм» – «Вольфсбург»

Хозяева не проигрывают в 5 матчах подряд, наверняка команда сможет продлить свою успешную серию и в игре с «Вольфсбургом». Впрочем, гости окажут сопротивление. Наш прогноз – победа «Хаденхайма» или ничья (1.53).