В 18 туре Бундеслиги состоится матч между «Хайденхаймом» и «Вольфсбургом». Игра состоится 20 января 2024 год в 17:30 по мск.
«Хайденхайм»
Команда занимает 9 место с 21 баллом. Имеет в своем активе 6 побед, 3 ничьи и 8 поражений, забито 26 голов, пропущено 33 мяча. Последние 3 матча команды:
- 13.01.24 «Кeльн» – «Хайденхайм» 1:1;
- 08.01.24 «Хайденхайм» – «Падерборн 07» 2:0;
- 20.12.23 «Хайденхайм» – «Фрайбург» 3:2.
«Вольфсбург»
Команда с 20 баллами занимает 11 место. Имеет в своем активе 6 побед, 2 ничьи и 9 поражений, забит 21 гол, пропущено 28 голов. Последние 3 матча команды:
- 13.01.24: «Майнц» – «Вольфсбург» 1:1;
- 06.01.24: «Шальке» – «Вольфсбург» 2:3;
- 20.12.23: «Вольфсбург» – «Бавария» 1:2.
Личные встречи
3 последние очные встречи команд:
- 19.08.23 «Вольфсбург» – «Хайденхайм» 2:0;
- 26.10.16 «Хайденхайм» – «Вольфсбург» 0:1;
- 29.10.14 «Вольфсбург» – «Хайденхайм» 4:1.
Прогноз на матч «Хаденхайм» – «Вольфсбург»
Хозяева не проигрывают в 5 матчах подряд, наверняка команда сможет продлить свою успешную серию и в игре с «Вольфсбургом». Впрочем, гости окажут сопротивление. Наш прогноз – победа «Хаденхайма» или ничья (1.53).