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    • Лодыгин назвал российского футболиста, которого он ожидал увидеть в «Манчестер Юнайтед»

    Лодыгин назвал российского футболиста, которого он ожидал увидеть в «Манчестер Юнайтед»

    Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о карьере Алана Дзагоева.

    – О чем общались, когда Дзагоев ехал в «Ламию»?

    – Он думал закончить из-за травм – их было много, Алан переживал. Я сказал, что очень рад видеть его в чемпионате Греции, пожелал удачи. Он приехал насладиться футболом, ни о чем не думая. И тут опять травма!

    – Дзагоев уже был не тот, что в молодости?

    – Понятно, что физические кондиции были уже не на высшем уровне, но Алан все равно мог совершить действие, которого никто не ожидал.

    А если говорить обо всей карьере Дзагоева, то для любого чемпионата он был бы топ-футболистом – такой талант!

    Может, со мной кто-то не согласится. Но когда травмы все время тебя мучат и сдерживают, в психологическом плане устаешь. Алан терпел, иногда месяцами, когда восстанавливался и снова травмировался. Это очень тяжело.

    Мы одного возраста – оба 1990 года. Когда Дзагоев уже играл в Лиге чемпионов, я еще вообще нигде не играл. Для меня он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб».

    Очень жаль, что на него навалилось столько травм. Дзагоев мог бы играть в Европе.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.
    • Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1705732776
    Все, Лодыгин так думали, да видно не судьба была ему в топ-клубе играть. В тот временной промежуток, в пору его пика, при всем к нему уважении, на МЮ он не тянул, равно, как и на Реал. По-честному, если бы он сильно захотел, то уехал бы в хороший клуб, но ему было в том ЦСКА очень комфортно, вот и весь сказ.
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