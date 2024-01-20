Лодыгин назвал российского футболиста, которого он ожидал увидеть в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о карьере Алана Дзагоева.
– О чем общались, когда Дзагоев ехал в «Ламию»?
– Он думал закончить из-за травм – их было много, Алан переживал. Я сказал, что очень рад видеть его в чемпионате Греции, пожелал удачи. Он приехал насладиться футболом, ни о чем не думая. И тут опять травма!
– Дзагоев уже был не тот, что в молодости?
– Понятно, что физические кондиции были уже не на высшем уровне, но Алан все равно мог совершить действие, которого никто не ожидал.
А если говорить обо всей карьере Дзагоева, то для любого чемпионата он был бы топ-футболистом – такой талант!
Может, со мной кто-то не согласится. Но когда травмы все время тебя мучат и сдерживают, в психологическом плане устаешь. Алан терпел, иногда месяцами, когда восстанавливался и снова травмировался. Это очень тяжело.
Мы одного возраста – оба 1990 года. Когда Дзагоев уже играл в Лиге чемпионов, я еще вообще нигде не играл. Для меня он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб».
Очень жаль, что на него навалилось столько травм. Дзагоев мог бы играть в Европе.
- Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
- За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
- Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.
- Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.