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    • Трабукки считает, что Миранчуки неправильно выстроили карьеру

    Трабукки считает, что Миранчуки неправильно выстроили карьеру

    Футбольный агент Марко Трабукки назвал ошибку братьев Миранчуков.

    «Какой самый обидный случай на моей памяти, когда видел, что человек ведeт себя неправильно и свою карьеру неправильно выстраивает? Футболистов, которые неправильно построили свою карьеру в Италии… Их много, сразу вспоминаю Антонио Кассано.

    В России, наверное, братья Миранчуки могли раньше уехать, когда имели возможность в 18 лет. Если судить по таланту, они могли показать в Европе что-то более серьeзное. Большего можно было ожидать и от Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Александра Кокорина», – сказал Трабукки.

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    Источник: ютуб-канал Александра Шмурнова

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