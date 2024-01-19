Трабукки считает, что Миранчуки неправильно выстроили карьеру

Футбольный агент Марко Трабукки назвал ошибку братьев Миранчуков.
«Какой самый обидный случай на моей памяти, когда видел, что человек ведeт себя неправильно и свою карьеру неправильно выстраивает? Футболистов, которые неправильно построили свою карьеру в Италии… Их много, сразу вспоминаю Антонио Кассано.
В России, наверное, братья Миранчуки могли раньше уехать, когда имели возможность в 18 лет. Если судить по таланту, они могли показать в Европе что-то более серьeзное. Большего можно было ожидать и от Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Александра Кокорина», – сказал Трабукки.
- Алексей Миранчук в «Аталанте» с 2020 года.
- Антон Миранчук вскоре может перебраться в «Бешикташ».
- Оба игрока – воспитанники «Локомотива».