В субботу, 20 января, «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Хоффенхаймом» в 18 туре Бундеслиги. Игру начнут в 17:30 по мск.
«Фрайбург»
Команда занимает 7 место с 25 очками. В 17 матчах «Фрайбург» выиграл 7 раз, сыграл вничью 4 раза и потерпел 6 поражений, забил 21 гол и пропустил 26 мячей. Последние 3 матча:
- 13.01.24 «Фрайбург» – «Унион Берлин» 0:0;
- 06.01.24 «Айнтрахт Франкфурт» – «Фрайбург» 2:5;
- 20.12.23 «Хайденхайм» – «Фрайбург» 3:2.
«Хоффенхайм»
Команда занимает 8 место с 24 очками. В 17 матчей «Хоффенхайм» выиграл 7 раз, сыграл вничью 3 раза и проиграл 7 раз, забил 32 гола и пропустил 33 мяча. Последние 3 матча:
- 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм» 3:0;
- 06.01.24 «Аугсбург» – «Хоффенхайм» 1:0;
- 19.12.23 «Хоффенхайм» – «Дармштадт 98» 3:3.
Личные встречи
Последние 3 очные встречи «Фрайбурга» и «Хоффенхайма»:
- 19.08.23 «Хоффенхайм» – «Фрайбург» 1:2;
- 12.03.23 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» 2:1;
- 18.09.22 «Хоффенхайм» – «Фрайбург» 0:0.
Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хоффенхайм»
Обе команды идут рядом в турнирной таблице, и в целом, равны по классу. Впрочем, у хозяев чуть лучше игровая форма – «Фрайбург» не скатился в беспроигрышные серии, а вот «Хоффенхайм» не может выиграть в 4 последних матчах. Предположим, что победит «Фрайбург» (2.07).