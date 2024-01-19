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    • «Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января

    «Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января

    В субботу, 20 января, «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Хоффенхаймом» в 18 туре Бундеслиги. Игру начнут в 17:30 по мск.

    «Фрайбург»

    Команда занимает 7 место с 25 очками. В 17 матчах «Фрайбург» выиграл 7 раз, сыграл вничью 4 раза и потерпел 6 поражений, забил 21 гол и пропустил 26 мячей. Последние 3 матча:

    «Хоффенхайм»

    Команда занимает 8 место с 24 очками. В 17 матчей «Хоффенхайм» выиграл 7 раз, сыграл вничью 3 раза и проиграл 7 раз, забил 32 гола и пропустил 33 мяча. Последние 3 матча:

    • 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм» 3:0;
    • 06.01.24 «Аугсбург» – «Хоффенхайм» 1:0;
    • 19.12.23 «Хоффенхайм» – «Дармштадт 98» 3:3.

    Личные встречи

    Последние 3 очные встречи «Фрайбурга» и «Хоффенхайма»:

    • 19.08.23 «Хоффенхайм» – «Фрайбург» 1:2;
    • 12.03.23 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» 2:1;
    • 18.09.22 «Хоффенхайм» – «Фрайбург» 0:0.

    Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хоффенхайм»

    Обе команды идут рядом в турнирной таблице, и в целом, равны по классу. Впрочем, у хозяев чуть лучше игровая форма – «Фрайбург» не скатился в беспроигрышные серии, а вот «Хоффенхайм» не может выиграть в 4 последних матчах. Предположим, что победит «Фрайбург» (2.07).

    Источник: «Бомбардир»

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