Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», выложили сочные кадры из сауны

Фигуристки Анастасия Скопцова и Станислава Константинова сходили в сауну. С ними была их коллега и подруга Елизавета Худайбердиева.

На Елизавете был черный слитный купальник, на Станиславе – розовый лифчик, на Анастасии – раздельный черный купальник.

Константинова болеет за «Зенит», Скопцова – за «Спартак».

Обе время от времени посещают матчи любимых команд.

Константинова уже перешла на тренерскую работу.

Фото: соцсети Елизаветы Худайбердиевой

Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», сделали общее фото в купальниках

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой