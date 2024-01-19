Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», выложили сочные кадры из сауны

Фигуристки Анастасия Скопцова и Станислава Константинова сходили в сауну. С ними была их коллега и подруга Елизавета Худайбердиева.
На Елизавете был черный слитный купальник, на Станиславе – розовый лифчик, на Анастасии – раздельный черный купальник.
- Константинова болеет за «Зенит», Скопцова – за «Спартак».
- Обе время от времени посещают матчи любимых команд.
- Константинова уже перешла на тренерскую работу.
Фото: соцсети Елизаветы Худайбердиевой
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