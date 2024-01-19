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    • Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», выложили сочные кадры из сауны

    Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», выложили сочные кадры из сауны

    Фигуристки Анастасия Скопцова и Станислава Константинова сходили в сауну. С ними была их коллега и подруга Елизавета Худайбердиева.

    На Елизавете был черный слитный купальник, на Станиславе – розовый лифчик, на Анастасии – раздельный черный купальник.

    • Константинова болеет за «Зенит», Скопцова – за «Спартак».
    • Обе время от времени посещают матчи любимых команд.
    • Константинова уже перешла на тренерскую работу.

    Фото: соцсети Елизаветы Худайбердиевой

    Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», сделали общее фото в купальниках

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:05
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1705679008
    Ну и как нам теперь быть, что делать.
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    kirdykprishel
    1705680580
    Врете вы всё.Не болеют они за «Спартак» и «Зенит». Вы тока повод ищете чтобы полуголых баб здесь показать, мужиков на ваш сайт заманить.
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