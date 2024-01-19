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    Жирков высказался о количестве бразильцев в «Зените»

    Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о составе петербургского клуба.

    «Зенит» делает большую ставку на бразильских игроков. Их слишком много в команде. Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков. Но это дело руководства «Зенита», – сказал Жирков.

    • После 18 туров чемпионата России «Зенит» имеет в своем активе 36 очков и занимает второе место в РПЛ, уступая «Краснодару» два балла.
    • В составе «Зенита» сейчас находятся бразильские защитники Нино, Родригао, Дуглас Сантос, полузащитники Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, нападающие Педро, Артур.
    • Российский защитник петербургского клуба Марио Фернандес сыграл 1 матч за сборную Бразилии в 2014 году.
    • Бразильский защитник Роберт Ренан отдан «Зенитом» в аренду в «Интернасьонал».

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    Источник: «РИА Новости»

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