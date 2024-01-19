Жирков высказался о количестве бразильцев в «Зените»

Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о составе петербургского клуба.

«Зенит» делает большую ставку на бразильских игроков. Их слишком много в команде. Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков. Но это дело руководства «Зенита», – сказал Жирков.