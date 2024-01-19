Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высоко оценил игровые качества трех футболистов своей команды.

«Чавес, Бителло и Карраскаль входят в топ‑10 самых сильных футболистов в РПЛ. С ними очень просто работать.

Когда у них мяч, ты даешь им свободу. Качество их игры с мячом очень высокое», – сказал Личка.