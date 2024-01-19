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    • Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ

    Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высоко оценил игровые качества трех футболистов своей команды.

    «Чавес, Бителло и Карраскаль входят в топ‑10 самых сильных футболистов в РПЛ. С ними очень просто работать.

    Когда у них мяч, ты даешь им свободу. Качество их игры с мячом очень высокое», – сказал Личка.

    • Все трое присоединились к «Динамо» в 2023 году.
    • Луис Чавес – опорный полузащитник, его статистика в этом сезоне: 16 матчей, 2 гола, 1 ассист.
    • Бителло – атакующий хавбек, его статистика: 15 матчей, 5+2.
    • Хорхе Карраскаль – вингер, его статистика: 15 матчей, 0+1.

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    Источник: «Чемпионат»

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