Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высоко оценил игровые качества трех футболистов своей команды.
«Чавес, Бителло и Карраскаль входят в топ‑10 самых сильных футболистов в РПЛ. С ними очень просто работать.
Когда у них мяч, ты даешь им свободу. Качество их игры с мячом очень высокое», – сказал Личка.
- Все трое присоединились к «Динамо» в 2023 году.
- Луис Чавес – опорный полузащитник, его статистика в этом сезоне: 16 матчей, 2 гола, 1 ассист.
- Бителло – атакующий хавбек, его статистика: 15 матчей, 5+2.
- Хорхе Карраскаль – вингер, его статистика: 15 матчей, 0+1.