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    • Мостовой — о предложении «Енисея»: «Я трубку не брал, мне тысяча человек звонит. Пускай Абаскаль туда едет»

    Мостовой — о предложении «Енисея»: «Я трубку не брал, мне тысяча человек звонит. Пускай Абаскаль туда едет»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему у него не состоялся предметный разговор по поводу работы тренером в «Енисее».

    – С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что.

    – В итоге «Енисей» возглавил Тихонов. Как вам такой выбор?

    – Это же ФНЛ.

    – Несерьезный уровень?

    – Серьезный, но пускай Абаскаль туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего‑то не хватает. Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт. И все потом им лижут одно место, а нас критикуют.

    • Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев называл Александра Мостового в качестве кандидата на пост главного тренера команды.
    • Команду из Красноярска в итоге возглавил Андрей Тихонов.
    • «Енисей» занимает 10 место в Первой лиге с 24 очками после 20 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (11)
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    Mirak92
    1705575978
    Вся Россия Сашенька тебе каждый день названивает,чего ты мелочишься то
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    Цугундeр
    1705576496
    Это как зарегаться на Ха-Ха ру. и сидеть на жопе ровно , всех нахир посылать с вакансиями.) Конечно , мыж.. не пальцем деланные себя не на помойке нашли всю жизнь в футболе.)
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    Artemka444
    1705576638
    Саня звездун!!!
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    sochi-2013
    1705577152
    мир дверь мяч на английском
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    mahan
    1705577508
    Абаскаль конечно не тренер, но Мостовой ты вообще еще даже лицензию тренера не получил.
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    Suvorov71
    1705578774
    Не добрый ты Сашко, нельзя так, ведь есть, что то человеческое, а ты это теряешь, не добрый
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    alefreddy
    1705580430
    ну и сиди и жди у моря погоды без всякой практики
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    шахта Заполярная
    1705580534
    Перестаньте звонить Мостовому, вы его отвлекаете считать чужие деньги.
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    k611
    1705583612
    Самомнение у человека зашкаливает. Когда он спуститься с небес на землю непонятно...
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    г.Онега
    1705583870
    Да клоун он ,думает сразу в топ клуб позовут , не где не тренеровав
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