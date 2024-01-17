Кононов прокомментировал свое назначение в «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался по поводу заключения контракта с московским клубом.

– Как много времени вам потребуется, чтобы сделать первые серьезные выводы?

– Признаюсь, я анализировал команду, я и мои ассистенты видели игры. Определенные выводы сделаны. В тренерской работе важно заранее познакомиться с коллективом, понять, какие игроки есть в распоряжении. Также мы посмотрим статистику, оценим то, как ребята будут выглядеть в тренировочном процессе и контрольных играх.

Надо создавать конкуренцию. Конкуренция очень важна для достижения результата и для прогресса команды в целом. Хочу сказать, что я уважаю всех футболистов, которые находятся в коллективе и будут приезжать в расположение команды, но самое главное для нас – это результат.

Очень важно, как игрок проявляет себя индивидуально и в командных взаимодействиях.

– Какие основные задачи вы поставили перед собой на первые две недели сбора в ОАЭ?

– Первое – определить тех 25 игроков, которые будут конкурировать друг с другом в чемпионате. С первого дня мы приступили к созданию нашей игровой модели. Нам важно построить игру, которая будет приносить результат и при этом доставлять удовольствие.

Пока не хотел бы говорить про эстетику и красоту. Каждый по-своему понимает футбол: кому-то нравится, когда команда обороняется, а кому-то, когда атакует. Самое главное, чтобы игра приносила результат.

Мне бы хотелось, чтобы мы сформировали свой собственный стиль с теми футболистами, которые находятся в нашем распоряжении, со своей моделью игры. Мне как тренеру, который проповедует интересный, зрелищный футбол, хотелось бы это сделать, но на это нужно время.

– Возможно ли это, на ваш взгляд, с той обоймой исполнителей, которые сейчас подобраны в «Торпедо»?

– Да, возможно. Просто нужно усилить определенные позиции и создать конкуренцию внутри коллектива, а дальше точечно укрепляться для дальнейшего развития под нашу игровую модель.