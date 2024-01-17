Ироническая реакция Крооса на освистывание в Саудовской Аравии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, какие эмоции он испытал в связи с постоянным свистом в свой адрес в Саудовской Аравии.

«Это новый опыт, который я не хотел упускать. Было захватывающе. Можно посочувствовать тому, кто часто испытывает подобное на выездных стадионах.

Честно говоря, вообще не ожидал этого. Сначала даже не подумал, что это меня освистывают. Потом пытался понять, зачем они свистят. Думаю, это подтверждает, что я был прав, когда говорил об этой стране.

Могу сказать от всего сердца, что меня это не беспокоило и не влияло на мою манеру игры, наоборот, было довольно весело. К этому привыкаешь, и это вызывает улыбку», – сказал немецкий футболист.