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    • Ироническая реакция Крооса на освистывание в Саудовской Аравии

    Ироническая реакция Крооса на освистывание в Саудовской Аравии

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, какие эмоции он испытал в связи с постоянным свистом в свой адрес в Саудовской Аравии.

    «Это новый опыт, который я не хотел упускать. Было захватывающе. Можно посочувствовать тому, кто часто испытывает подобное на выездных стадионах.

    Честно говоря, вообще не ожидал этого. Сначала даже не подумал, что это меня освистывают. Потом пытался понять, зачем они свистят. Думаю, это подтверждает, что я был прав, когда говорил об этой стране.

    Могу сказать от всего сердца, что меня это не беспокоило и не влияло на мою манеру игры, наоборот, было довольно весело. К этому привыкаешь, и это вызывает улыбку», – сказал немецкий футболист.

    • Крооса освистали во время полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3) и финала против «Барселоны» (4:1).
    • Вероятно, ему припомнили комментарий, написанный в августе в соцсетях.
    • «Стыдно», – так хавбек «Реала» отреагировал на новость о переезде 21-летнего Габриэля Вейги в Саудовскую Аравию.

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    Источник: Marca

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