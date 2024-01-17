В «Пари НН» недовольны сделкой с «Ференцварошем» по Севикяну: «Были предложения выгоднее»

Член наблюдательного совета «Пари НН» Дмитрий Сергеев прокомментировал продажу Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока, предположительно, за 1,1 миллиона евро.

«Севикян в «Ференцвароше» не самая выгодная сделка для нас, конечно. Предложения российских клубов были выгоднее, но игрок давно хотел играть в Европе.

Севикян многое сделал для нашего клуба, за что ему огромное спасибо. Удачи Эдгару в карьере, уверен, все получится!» – написал Сергеев в своем телеграм-канале.