В «Пари НН» недовольны сделкой с «Ференцварошем» по Севикяну: «Были предложения выгоднее»

Член наблюдательного совета «Пари НН» Дмитрий Сергеев прокомментировал продажу Эдгара Севикяна в «Ференцварош».
Венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока, предположительно, за 1,1 миллиона евро.
«Севикян в «Ференцвароше» не самая выгодная сделка для нас, конечно. Предложения российских клубов были выгоднее, но игрок давно хотел играть в Европе.
Севикян многое сделал для нашего клуба, за что ему огромное спасибо. Удачи Эдгару в карьере, уверен, все получится!» – написал Сергеев в своем телеграм-канале.
- 22-летний Севикян выступал за нижегородцев с июля 2022 года.
- Его статистика: 40 матчей, 8 голов, 1 ассист.
- Ради продолжения карьеры в Венгрии хавбек отказал двум топ-клубам РПЛ.