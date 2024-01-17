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    • В «Пари НН» недовольны сделкой с «Ференцварошем» по Севикяну: «Были предложения выгоднее»

    В «Пари НН» недовольны сделкой с «Ференцварошем» по Севикяну: «Были предложения выгоднее»

    Член наблюдательного совета «Пари НН» Дмитрий Сергеев прокомментировал продажу Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

    Венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока, предположительно, за 1,1 миллиона евро.

    «Севикян в «Ференцвароше» не самая выгодная сделка для нас, конечно. Предложения российских клубов были выгоднее, но игрок давно хотел играть в Европе.

    Севикян многое сделал для нашего клуба, за что ему огромное спасибо. Удачи Эдгару в карьере, уверен, все получится!» – написал Сергеев в своем телеграм-канале.

    • 22-летний Севикян выступал за нижегородцев с июля 2022 года.
    • Его статистика: 40 матчей, 8 голов, 1 ассист.
    • Ради продолжения карьеры в Венгрии хавбек отказал двум топ-клубам РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева

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