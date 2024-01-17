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    • В ЦСКА отреагировали на новость об интересе «Сельты» к Давиле

    В ЦСКА отреагировали на новость об интересе «Сельты» к Давиле

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, известно ли клубу о желании «Сельты» заполучить Виктора Давилу.

    «Мы, конечно, допускаем интерес к Давиле от европейских клубов, но никаких переговоров или хотя бы контактов не было», – заявил Брейдо.

    Позднее он написал в своем телеграм-канале: «Вообще интересно, как из фразы «спортивный директор знает игрока» делаются заголовки «игрок может уйти». Так можно делать новости по каждому футболисту. Что, впрочем, и происходит в трансферные окна».

    • Летом ЦСКА купил чилийца за 5 миллионов евро.
    • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2027 года.
    • Статистика Давилы: 15 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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