В ЦСКА отреагировали на новость об интересе «Сельты» к Давиле

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил, известно ли клубу о желании «Сельты» заполучить Виктора Давилу.

«Мы, конечно, допускаем интерес к Давиле от европейских клубов, но никаких переговоров или хотя бы контактов не было», – заявил Брейдо.

Позднее он написал в своем телеграм-канале: «Вообще интересно, как из фразы «спортивный директор знает игрока» делаются заголовки «игрок может уйти». Так можно делать новости по каждому футболисту. Что, впрочем, и происходит в трансферные окна».