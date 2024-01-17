Семин ответил, заслужил ли Месси звание лучшего игрока 2023 года

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин согласился с признанием Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.

«Голосование идeт в большей степени профессиональными людьми, которые близки к футболу.

Думаю, сроки проведения чемпионата мира учитывались в 2023 году, потому Месси признан лучшим. Я считаю, что всe закономерно», – сказал Сeмин.