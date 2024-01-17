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    • Семин ответил, заслужил ли Месси звание лучшего игрока 2023 года

    Семин ответил, заслужил ли Месси звание лучшего игрока 2023 года

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин согласился с признанием Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.

    «Голосование идeт в большей степени профессиональными людьми, которые близки к футболу.

    Думаю, сроки проведения чемпионата мира учитывались в 2023 году, потому Месси признан лучшим. Я считаю, что всe закономерно», – сказал Сeмин.

    • Месси опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

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    Источник: «Чемпионат»

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