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    Аршавин оценил признание Месси лучшим игроком 2023 года

    Андрей Аршавин высказался о вручении Лионелю Месси награды лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

    «Здесь трудно говорить, у всех разные вкусы и предпочтения. Я являюсь большим поклонником таланта Лионеля Месси, но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил эту награду.

    Его по факту там не было, это конфуз для любой такой церемонии. Когда игрок не приходит – это плохо. Здесь организаторам большой минус, Тьерри Анри пытался спасти ситуацию. Месси, наверное, не дозвонились в Майами, Лионелю не захотелось приезжать в дождливый Лондон. Может быть, он также считает: «За что мне будут давать, зачем я приеду?»

    ФИФА хотела навязать конкуренцию «Золотому мячу» от журнала France Football, но пошли по более легкому маршруту. Но это жалкое подобие, честно, «Золотого мяча», – заявил Аршавин.

    • Месси победил в номинации «Игрок года», опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

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    Источник: «Матч ТВ»

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