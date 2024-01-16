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    «Ростов» заинтересован в бразильском форварде

    Представитель бразильского нападающего Реньера Луана де Оливейры из агентства Casa Soccer M9 подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Ростова»

    «Да, это так», – сказал представитель Реньера.

    Сейчас 20-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Сантос».

    • В прошлом сезоне Реньер провел 18 матчей, включая турниры для игроков в возрасте до 20 лет, и забил 3 гола.
    • Также Реньер вызывался в юношескую сборную Бразилии.
    • Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1705387128
    хороший форвард. настолько, видимо, хороший, что сантос вылетел в фнл)
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