«Ростов» заинтересован в бразильском форварде

Представитель бразильского нападающего Реньера Луана де Оливейры из агентства Casa Soccer M9 подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Ростова»

«Да, это так», – сказал представитель Реньера.

Сейчас 20-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Сантос».