«Ростов» заинтересован в бразильском форварде

Представитель бразильского нападающего Реньера Луана де Оливейры из агентства Casa Soccer M9 подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Ростова»
«Да, это так», – сказал представитель Реньера.
Сейчас 20-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Сантос».
- В прошлом сезоне Реньер провел 18 матчей, включая турниры для игроков в возрасте до 20 лет, и забил 3 гола.
- Также Реньер вызывался в юношескую сборную Бразилии.
- Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.