Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, будут ли выступать в команде его сыновья: 25-летний Михаил и 21-летний Денис.

«Михаил сейчас в «Нижнем Новгороде». Его точно не будет в «Енисее». У Дениса контракт с «Родиной» еще на два года. Он там на хорошем счету, но я решил до лета взять его в аренду с собой», – сказал Тихонов.