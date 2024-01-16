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    Сын Тихонова перейдет в команду отца в Первой лиге

    Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, будут ли выступать в команде его сыновья: 25-летний Михаил и 21-летний Денис.

    «Михаил сейчас в «Нижнем Новгороде». Его точно не будет в «Енисее». У Дениса контракт с «Родиной» еще на два года. Он там на хорошем счету, но я решил до лета взять его в аренду с собой», – сказал Тихонов.

    • Полузащитник Денис Тихонов в этом сезоне провел 9 матчей в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги за «Родину-2».
    • Полузащитник Михаил Тихонов провел 13 встреч и забил 1 гол за «Родину-М» в группе 2 дивизиона B Второй лиги.

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    Источник: «РИА Новости»

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