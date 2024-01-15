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    Артур объяснил, почему согласился перейти в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Артур назвал факторы, которые помогли ему согласиться на трансфер в Россию.

    «Когда только начались первые разговоры, подумал о том, что все это будет непросто, все-таки другая страна и другой чемпионат.

    С другой стороны, множество иностранцев – главным образом, бразильцев – защищали и защищают зенитовские цвета, с некоторыми из них у нас общее футбольное прошлое, и они всегда говорили мне, что это превосходные город и клуб. Так что я не раздумывал дважды – обсудил все с семьей и принял это предложение», – сказал Артур.

    • Артур куплен у «Палмейраса».
    • «Зенит» уже начал 1-й зимний сбор.
    • Сезон РПЛ команда возобновит в марте домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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