Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля

Прокуратура Антальи начала расследование и задержала вингера «Антальяспора» Сагива Йехезкеля после жеста в поддержку Израиля в матче национального чемпионата против «Трабзонспора» (1:1). Ему предъявлены обвинения в публичном разжигании ненависти и вражды.

Игрок отпраздновал забитый гол, указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября и указанием, что с того момента прошло 100 дней.

Собственное расследование в отношении Йехезкеля начала и Федерация футбола Турции. В своем заявлении она осудила действия игрока, назвав их оскорбляющими человеческое достоинство и совесть турецкого общества.

«Антальяспор» ранее отстранил игрока, президент клуба заявил, что с футболистом, скорее всего, будет расторгнут контракт.

28-летний Йехезкель в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за турецкий клуб, забил 6 голов и отдал 3 передачи.