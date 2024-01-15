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    Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля

    Прокуратура Антальи начала расследование и задержала вингера «Антальяспора» Сагива Йехезкеля после жеста в поддержку Израиля в матче национального чемпионата против «Трабзонспора» (1:1). Ему предъявлены обвинения в публичном разжигании ненависти и вражды.

    Игрок отпраздновал забитый гол, указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября и указанием, что с того момента прошло 100 дней.

    Собственное расследование в отношении Йехезкеля начала и Федерация футбола Турции. В своем заявлении она осудила действия игрока, назвав их оскорбляющими человеческое достоинство и совесть турецкого общества.

    • «Антальяспор» ранее отстранил игрока, президент клуба заявил, что с футболистом, скорее всего, будет расторгнут контракт.
    • 28-летний Йехезкель в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за турецкий клуб, забил 6 голов и отдал 3 передачи.

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    Источник: Haberler.com

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