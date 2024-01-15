«Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля

Турецкий «Антальяспор» отстранил вингера Сагива Йехезкеля после жеста в поддержку Израиля в матче национального чемпионата против «Трабзонспора» (1:1).

Игрок отпраздновал забитый гол, указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября и указанием, что с того момента прошло 100 дней.

«Антальяспор» назвал действия Йехезкеля противоречащими ценностям страны и объявил о решении руководства отстранить нападающего.

«Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал президент клуба Синан Бозтепе.

28-летний Йехезкель в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за «Антальяспор», забил 6 голов и отдал 3 передачи.

На его счету 8 матчей за сборную Израиля.