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    • «Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля

    «Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля

    Турецкий «Антальяспор» отстранил вингера Сагива Йехезкеля после жеста в поддержку Израиля в матче национального чемпионата против «Трабзонспора» (1:1).

    Игрок отпраздновал забитый гол, указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября и указанием, что с того момента прошло 100 дней.

    «Антальяспор» назвал действия Йехезкеля противоречащими ценностям страны и объявил о решении руководства отстранить нападающего.

    «Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал президент клуба Синан Бозтепе.

    • 28-летний Йехезкель в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за «Антальяспор», забил 6 голов и отдал 3 передачи.
    • На его счету 8 матчей за сборную Израиля.

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    Источник: Haberler.com

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии (7)
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    bset
    1705315624
    Что вот в голове должно быть? Заложники бандитами захвачены - как из этой истории можно придумать что-то, что хочется поддерживать?
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    Цугундeр
    1705316381
    Девичья фамилия Вингер?
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    Napaleon Banapart
    1705320827
    Поддержка хамасятины это оправдание и поддержка терроризма.
    Ответить
    AtticusFinch
    1705322233
    Ничего умнее не придумал -в Турции открыто поддерживать Израиль...оказывается анекдот про еврея-грузчика не такой уж и смешной...
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