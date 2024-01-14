Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-три за тайм

«Реал» в финале Суперкубка Испании переиграл «Барселону». Счет оказался крупным.

Хет-трик в первом тайме оформил форвард «Реала» Винисиус. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго. У «Барселоны» отличился Роберт Левандовски.

С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.

Встреча прошла в Саудовской Аравии. 18 января обе команды проведут матчи 1/8 финала Кубка Испании.

Испания. Суперкубок. Финал

Реал – Барселона – 4:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Винисиус, 7; 2:0 – Винисиус, 10; 2:1 – Левандовски, 33; 3:1 – Винисиус, 39 (с пенальти); 4:1 – Родриго, 64.

Удаления: нет – Араухо, 71 (вторая ж.к.).