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    • Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-три за тайм

    Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-три за тайм

    «Реал» в финале Суперкубка Испании переиграл «Барселону». Счет оказался крупным.

    Хет-трик в первом тайме оформил форвард «Реала» Винисиус. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго. У «Барселоны» отличился Роберт Левандовски.

    С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.

    Встреча прошла в Саудовской Аравии. 18 января обе команды проведут матчи 1/8 финала Кубка Испании.

    Испания. Суперкубок. Финал

    Реал – Барселона – 4:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Винисиус, 7; 2:0 – Винисиус, 10; 2:1 – Левандовски, 33; 3:1 – Винисиус, 39 (с пенальти); 4:1 – Родриго, 64.

    Удаления: нет – Араухо, 71 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2024 23:51
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1705266076
    Реал рулит. Обыграл радужных на классе!!!...)))
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    ScarlettOgusania
    1705266404
    удивительно, Реал совершенно по делу разгромил в финале Суперкубка Барселону, а в комментах - тишина гробовая!) видимо, ожидалось... коня то я и не приметил)))
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    DeStar
    1705266742
    барса после первых 12 минут просто развалилась. Ибо за игру 1 гол левы, да момент фелиша ,когда барса считай с самого старта проигрывала, - мало ,2 момента то
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