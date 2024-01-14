Артур: «Клаудиньо рассказал, что «Зенит» – это настоящий европейский гранд»

Новичок «Зенита» Артур рассказал об общении с Клаудиньо перед трансфером в Россию.

– Известно, что вы играли в «Ред Булл Брагантино» вместе с Клаудиньо. Общались с ним, принимая решение? Что он рассказывал вам о «Зените»?

– Что это очень крутая команда, а Петербург – красивейший город. Что в клубе все очень хорошо относятся друг к другу, и это настоящий европейский гранд. Я помню выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, смотрел его матчи, поэтому мои представления совпадали с его словами.

– С кем еще из зенитовских соотечественников знакомы лично?

– С Венделом и Клаудиньо. Я пересекался с ними ранее. Они очень тепло отзывались о клубе и городе. Правда, мы уже давно не виделись, но надеюсь, скоро встретимся вновь!