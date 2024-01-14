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    • Артур: «Клаудиньо рассказал, что «Зенит» – это настоящий европейский гранд»

    Артур: «Клаудиньо рассказал, что «Зенит» – это настоящий европейский гранд»

    Новичок «Зенита» Артур рассказал об общении с Клаудиньо перед трансфером в Россию.

    – Известно, что вы играли в «Ред Булл Брагантино» вместе с Клаудиньо. Общались с ним, принимая решение? Что он рассказывал вам о «Зените»?

    – Что это очень крутая команда, а Петербург – красивейший город. Что в клубе все очень хорошо относятся друг к другу, и это настоящий европейский гранд. Я помню выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, смотрел его матчи, поэтому мои представления совпадали с его словами.

    – С кем еще из зенитовских соотечественников знакомы лично?

    – С Венделом и Клаудиньо. Я пересекался с ними ранее. Они очень тепло отзывались о клубе и городе. Правда, мы уже давно не виделись, но надеюсь, скоро встретимся вновь!

    • Артур куплен у «Палмейраса».
    • «Зенит» уже начал 1-й зимний сбор.
    • Сезон РПЛ команда возобновит в марте домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (2)
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    Дубина
    1705253995
    Цука ну точно цыгана накурили вшивые!!! Да быстро!!! Как то уже чи и не смешно!!!
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    Дубина
    1705254109
    «Зенит» – это настоящий европейский гранд» Смеются все!!! У меня он кот кишки рвет!!! Через час - Будь зенит в ЛЧ мы точно дошли бы до полуфинала аль финала!!! ОРУУУУУУ
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