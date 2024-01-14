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    • «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024 в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Эванс, Варан, Ван-Биссака, Фернандеш, Гарначо, Мэйну, Эриксен, Антонини, Рэшфорд.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, Эмерсон, Дэвис, Порро, Кулушевски, Ло Чельсо, Бентанкур, Хиль, Ришарлисон, Джонсон.

    Главный тренер: Анге Постекоглу

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

    Манчестер юнайтенд-Тоттенхэм смотреть онлайн 14 января

    Источник: «Бомбардир»

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