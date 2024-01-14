Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024 в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Эванс, Варан, Ван-Биссака, Фернандеш, Гарначо, Мэйну, Эриксен, Антонини, Рэшфорд.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, Эмерсон, Дэвис, Порро, Кулушевски, Ло Чельсо, Бентанкур, Хиль, Ришарлисон, Джонсон.

Главный тренер: Анге Постекоглу

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»