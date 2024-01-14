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    • «Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    «Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Барселоны», финал Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024 в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Беллингем, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Барселона»: Пенья, Бальде, Араухо, Кристинсен, Кунде, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Феликс, Ямаль, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Барселона»

    Реал Мадрид-Барселона смотреть онлайн 14 января

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    Источник: «Бомбардир»

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