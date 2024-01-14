Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Барселоны», финал Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024 в 22:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Беллингем, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Барселона»: Пенья, Бальде, Араухо, Кристинсен, Кунде, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Феликс, Ямаль, Левандовски.
Главный тренер: Хави
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
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