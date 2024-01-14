Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Астон Вилла», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брэнтуэйт, Рэнкин, Паттерсон, Дукуре, Онана, Гарнер, Харрисон, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч

«Астон Вилла: Мартинес, Морено, Карлос, Лангле, Конса, Рэмзи, МакГинн, Диаби, Луис, Бэйли, Уоткинс.

Главный тренер: Унаи Эмери