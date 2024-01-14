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    • «Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    «Эвертон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Астон Вилла», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брэнтуэйт, Рэнкин, Паттерсон, Дукуре, Онана, Гарнер, Харрисон, Калверт-Льюин.

    Главный тренер: Шон Дайч

    «Астон Вилла: Мартинес, Морено, Карлос, Лангле, Конса, Рэмзи, МакГинн, Диаби, Луис, Бэйли, Уоткинс.

    Главный тренер: Унаи Эмери

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Астон Вилла»

    Источник: «Бомбардир»

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