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    • Самедов: «Вряд ли современные футболисты способны играть в футбол Романцева»

    Самедов: «Вряд ли современные футболисты способны играть в футбол Романцева»

    Бывший спартаковец Александр Самедов считает, что повторить футбол Олега Романцева в нынешнее время невозможно.

    «Команда Романцева из года в год показывала выдающийся футбол. Вряд ли еще кто-то будет в такой футбол играть.

    Вряд ли способны современные футболисты играть в такой футбол. Дело в культуре, обучаемости. Раньше люди были мастеровитее, техничнее. Егор Титов, Илья Цымбаларь, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов. Люди знали каждый маневр партнеров. Сейчас такое вряд ли возможно», – сказал Самедов.

    • Самедов – воспитанник «Спартака».
    • Он был в команде в 2002-2005 и 2017-2018 годах.
    • Сейчас Самедов занимается селекцией в «Факеле».

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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