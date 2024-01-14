Самедов: «Вряд ли современные футболисты способны играть в футбол Романцева»

Бывший спартаковец Александр Самедов считает, что повторить футбол Олега Романцева в нынешнее время невозможно.

«Команда Романцева из года в год показывала выдающийся футбол. Вряд ли еще кто-то будет в такой футбол играть.

Вряд ли способны современные футболисты играть в такой футбол. Дело в культуре, обучаемости. Раньше люди были мастеровитее, техничнее. Егор Титов, Илья Цымбаларь, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов. Люди знали каждый маневр партнеров. Сейчас такое вряд ли возможно», – сказал Самедов.