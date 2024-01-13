Семин – Романцеву: «Возвращайся в «Спартак», без тебя побед не будет»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин настаивает на возвращении тренера Олега Романцева в московский клуб.

– Вашему пониманию вообще доступно, как можно с 52 лет больше никогда не работать? Вы же в первый раз из трех стали чемпионом России в 55.

– Наверное, мы разные люди, но мне сложно было бы это принять. Я и сейчас говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Пока ты не вернешься, у «Спартака» побед не будет». Сядешь где-нибудь над скамейкой – уже одни твои флюиды дадут лишние очки!»

– Он никогда не говорил вам в годы после работы, что хотел бы вас видеть тренером «Спартака»?

– Никогда.