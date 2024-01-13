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    • Семин – Романцеву: «Возвращайся в «Спартак», без тебя побед не будет»

    Семин – Романцеву: «Возвращайся в «Спартак», без тебя побед не будет»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин настаивает на возвращении тренера Олега Романцева в московский клуб.

    – Вашему пониманию вообще доступно, как можно с 52 лет больше никогда не работать? Вы же в первый раз из трех стали чемпионом России в 55.

    – Наверное, мы разные люди, но мне сложно было бы это принять. Я и сейчас говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Пока ты не вернешься, у «Спартака» побед не будет». Сядешь где-нибудь над скамейкой – уже одни твои флюиды дадут лишние очки!»

    – Он никогда не говорил вам в годы после работы, что хотел бы вас видеть тренером «Спартака»?

    – Никогда.

    • Романцев играл за «Спартак» и тренировал его.
    • Как тренер он привел команду к 9 чемпионствам.
    • Сейчас Романцев занимает пост советника в «Пари НН».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2024 20:27
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    Комментарии (1)
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    Федя-легенда
    1705175876
    Да так развалить Спартак только Романцев смог
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