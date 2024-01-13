«Никакой потери нет, у нас пришли игроки получше»: Юран – об уходе Севикяна из «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал готовящийся трансфер Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.

В этом сезоне игрок забил 7 голов в 24 матчах.

«Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

«Обычно в таких случаях футболист подходит и ставит в известность тренера: «Хочу поехать, попробовать». А у нас с Эдгаром до сих пор даже разговора не было. Он приехал на сборы, спокойно тренировался – и вдруг такая новость. О его уходе я узнал из прессы. Подробности выяснял у генерального директора и председателя совета директоров.

Как я понимаю, это не игрока решение. Вокруг этого перехода сейчас много шума, но ничего страшного для нас не произошло. Все пишут: потеря, а я считаю, что никакой потери нет. Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провeл. А у нас сейчас футболисты пришли даже получше.

Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему ещe нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошeл в «Краснодар» или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»… Не знаю. Но раз приняли такое решение – ради бога», – сказал Юран.