Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тихонов оценил летних новичков «Спартака»

    Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов спустя полгода оценил летние трансферы москвичей.

    – Как вам перемены, которые происходят в «Спартаке»?

    – Желаю удачи, буду следить за ними. Новый спортивный директор? Посмотрим. У нас и Пол Эшуорт был, и до этого. Давайте посмотрим, что будет за усиление. Много говорили про то усиление, но пока только один Бабич.

    – Остальные не заиграли? Тео Бонгонда, например.

    – И что? Забил несколько голов в начале чемпионата, все.

    – Есть еще Олег Рябчук.

    – Он играет в составе?

    – Егор Титов сравнивал его с Юрием Жирковым, что сегодняшний Юрий Валентинович лучше.

    Егор Титов плохих вещей не скажет. Я считаю, что Рябчук на данный момент за те деньги, которые на него потратили, не показал ничего.

    – То есть показал только Срджан Бабич.

    – Да. За Рябчука заплатили пять или шесть миллионов. Думаю, что если брали футболиста, он должен был играть в основном составе. В данный момент я бы не сказал, что он сильнее тех, кто есть. Давайте посмотрим. Сейчас еще пройдут сборы, по весне будем смотреть.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • На этой неделе клуб назначил нового главного скаута.
    • В декабре пост спортивного директора занял португалец Томаш Амарал.

    Новости по теме
    Семин объяснил доминирование «Спартака» в 90-е годы
    Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак» 6
    Семин определил самый боевой матч «Локомотива» со «Спартаком» Романцева
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1705160239
    Полностью согласен с Андреем, впрочем тут не согласиться сложно - всё очевидно !
    Ответить
    andr45
    1705161031
    СПРАВОЧНО: Бонгонда забил 4 гола. Бонбандир Соболев - 3 гола (один с пенальти)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+