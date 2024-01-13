Тихонов оценил летних новичков «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов спустя полгода оценил летние трансферы москвичей.

– Как вам перемены, которые происходят в «Спартаке»?

– Желаю удачи, буду следить за ними. Новый спортивный директор? Посмотрим. У нас и Пол Эшуорт был, и до этого. Давайте посмотрим, что будет за усиление. Много говорили про то усиление, но пока только один Бабич.

– Остальные не заиграли? Тео Бонгонда, например.

– И что? Забил несколько голов в начале чемпионата, все.

– Есть еще Олег Рябчук.

– Он играет в составе?

– Егор Титов сравнивал его с Юрием Жирковым, что сегодняшний Юрий Валентинович лучше.

– Егор Титов плохих вещей не скажет. Я считаю, что Рябчук на данный момент за те деньги, которые на него потратили, не показал ничего.

– То есть показал только Срджан Бабич.

– Да. За Рябчука заплатили пять или шесть миллионов. Думаю, что если брали футболиста, он должен был играть в основном составе. В данный момент я бы не сказал, что он сильнее тех, кто есть. Давайте посмотрим. Сейчас еще пройдут сборы, по весне будем смотреть.