Семин определил самый боевой матч «Локомотива» со «Спартаком» Романцева

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился воспоминаниями о противостоянии со «Спартаком» под руководством Олега Романцева.

– Какие матчи между вашим «Локомотивом» и «Спартаком» Романцева запомнились больше всего?

– Тот ничейный матч [весной 2000 года], когда Тихонов на последней минуте пенальти не забил, а я кричал Нигматуллину: «Уходи с ворот!»

Мне показалось, что 11-метровый был ну такой... натянутый совсем, ха-ха! Но Руслан меня не послушал и взял пенальти.

Мы сыграли 0:0. Это очень боевой матч. Даже чересчур.

– Евсеева, той зимой перешедшего из «Спартака» в «Локо», удалили.

– По-моему, и меня тоже. У нас было много бывших спартаковцев, и они бились, как будто это их последний матч.

Вообще, для «Спартака» «Локомотив» считался неудобным соперником. Они имели преимущество, но легко с нами им не было. И в финале Кубка в 96-м мы их 3:2 обыграли...

– Тогда главным тренером «Спартака» был Георгий Ярцев.

– А Романцев – президентом клуба.