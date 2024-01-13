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    • Семин определил самый боевой матч «Локомотива» со «Спартаком» Романцева

    Семин определил самый боевой матч «Локомотива» со «Спартаком» Романцева

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился воспоминаниями о противостоянии со «Спартаком» под руководством Олега Романцева.

    – Какие матчи между вашим «Локомотивом» и «Спартаком» Романцева запомнились больше всего?

    – Тот ничейный матч [весной 2000 года], когда Тихонов на последней минуте пенальти не забил, а я кричал Нигматуллину: «Уходи с ворот!»

    Мне показалось, что 11-метровый был ну такой... натянутый совсем, ха-ха! Но Руслан меня не послушал и взял пенальти.

    Мы сыграли 0:0. Это очень боевой матч. Даже чересчур.

    – Евсеева, той зимой перешедшего из «Спартака» в «Локо», удалили.

    – По-моему, и меня тоже. У нас было много бывших спартаковцев, и они бились, как будто это их последний матч.

    Вообще, для «Спартака» «Локомотив» считался неудобным соперником. Они имели преимущество, но легко с нами им не было. И в финале Кубка в 96-м мы их 3:2 обыграли...

    – Тогда главным тренером «Спартака» был Георгий Ярцев.

    – А Романцев – президентом клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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