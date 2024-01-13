Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Реймса», 18 тур Франции Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 19:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Монако»: Майецки, Марипан, Магасса, Керер, Уаттара, Закария, Фофана, Аклиуш, Вандерсон, Балогун, Бен-Йеддер.

Главный тренер: Адольф Хюттер

«Реймс»: Оллеро, Смет, Агбаду, Окуму, Буси, Хадра, Теума, Матусива, Дарами, Диахон, Салама.

Главный тренер: Уилл Стилл

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Реймс»