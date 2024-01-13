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    • «Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    «Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Реймса», 18 тур Франции Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монако»: Майецки, Марипан, Магасса, Керер, Уаттара, Закария, Фофана, Аклиуш, Вандерсон, Балогун, Бен-Йеддер.

    Главный тренер: Адольф Хюттер

    «Реймс»: Оллеро, Смет, Агбаду, Окуму, Буси, Хадра, Теума, Матусива, Дарами, Диахон, Салама.

    Главный тренер: Уилл Стилл

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Реймс»

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    Источник: «Бомбардир»

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