В субботу, 13 января «Монако» проведет домашнюю встречу с «Реймсом» в рамках 18 тура французской Лиги 1. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

Команда Ади Хюттера проводит солидную кампанию и идет в зоне попадания в Лигу чемпионов (3 место). Положение «Монако» могло бы быть еще лучше, если бы незадолго до зимней паузы подопечные Хюттера не проиграли терпящему бедствие «Олимпику» из Лиона.

«Реймс»

«Реймс» располагает далеко не самым выдающимся подбором исполнителей, но перспективный и оригинальный тренер Уилл Стилл сумел сколотить боеспособный коллектив. «Реймс» идет на 8 строчке в чемпионате Франции и заслужил репутацию команды, которая готова навязать борьбу практически любому сопернику.

Личные встречи

Три крайних встречи «Монако» и «Реймса» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Монако» – «Реймс»

«Монако» ждет не самое простое испытание. Если хозяева и сумеют набрать три очка, то едва ли стоит ждать разгрома подопечных Уилла Стилла. Предлагаем ставку победа «Реймса» с форой +1,5 (1,42).