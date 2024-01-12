Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января

    «Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января

    В субботу, 13 января «Монако» проведет домашнюю встречу с «Реймсом» в рамках 18 тура французской Лиги 1. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Монако»

    Команда Ади Хюттера проводит солидную кампанию и идет в зоне попадания в Лигу чемпионов (3 место). Положение «Монако» могло бы быть еще лучше, если бы незадолго до зимней паузы подопечные Хюттера не проиграли терпящему бедствие «Олимпику» из Лиона.

    «Реймс»

    «Реймс» располагает далеко не самым выдающимся подбором исполнителей, но перспективный и оригинальный тренер Уилл Стилл сумел сколотить боеспособный коллектив. «Реймс» идет на 8 строчке в чемпионате Франции и заслужил репутацию команды, которая готова навязать борьбу практически любому сопернику.

    Личные встречи

    Три крайних встречи «Монако» и «Реймса» завершились следующим образом:

    • 07.10.2023 «Реймс» – «Монако» 1:3
    • 12.03.2023 «Монако» – «Реймс» 0:1
    • 18.09.2022 «Реймс» – «Монако» 0:3

    Прогноз на матч «Монако» – «Реймс»

    «Монако» ждет не самое простое испытание. Если хозяева и сумеют набрать три очка, то едва ли стоит ждать разгрома подопечных Уилла Стилла. Предлагаем ставку победа «Реймса» с форой +1,5 (1,42).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+