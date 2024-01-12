«Разве это было эмоционально?»: Галактионов – о матерном интервью после ничьей с «Крыльями»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, сожалеет ли он о своем матерном интервью в конце ноября.

Москвичи упустили победу (3:3) над «Крыльями Советов», пропустив дважды после 90-й минуты.

Самарцы сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

После матча Галактионов сказал: «Так судить, и то, что было в конце игры… Если этот *** (бардак) нравится кому‑то, нам – нет. Я всe».

– Не было ли у вас сожалений, что вы тогда не сдержались?

– Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален. Свою позицию я высказал на КДК и понес за это заслуженное наказание.