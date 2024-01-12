«Разве это было эмоционально?»: Галактионов – о матерном интервью после ничьей с «Крыльями»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, сожалеет ли он о своем матерном интервью в конце ноября.
- Москвичи упустили победу (3:3) над «Крыльями Советов», пропустив дважды после 90-й минуты.
- Самарцы сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.
- После матча Галактионов сказал: «Так судить, и то, что было в конце игры… Если этот *** (бардак) нравится кому‑то, нам – нет. Я всe».
– Не было ли у вас сожалений, что вы тогда не сдержались?
– Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален. Свою позицию я высказал на КДК и понес за это заслуженное наказание.
- Галактионова дисквалифицировали на 2 игры.
- Тренер «Локо» пропустил матчи с «Зенитом» (3:1) и «Уралом» (2:0).
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