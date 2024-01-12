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    • «Разве это было эмоционально?»: Галактионов – о матерном интервью после ничьей с «Крыльями»

    «Разве это было эмоционально?»: Галактионов – о матерном интервью после ничьей с «Крыльями»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, сожалеет ли он о своем матерном интервью в конце ноября.

    • Москвичи упустили победу (3:3) над «Крыльями Советов», пропустив дважды после 90-й минуты.
    • Самарцы сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.
    • После матча Галактионов сказал: «Так судить, и то, что было в конце игры… Если этот *** (бардак) нравится кому‑то, нам – нет. Я всe».

    – Не было ли у вас сожалений, что вы тогда не сдержались?

    – Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален. Свою позицию я высказал на КДК и понес за это заслуженное наказание.

    • Галактионова дисквалифицировали на 2 игры.
    • Тренер «Локо» пропустил матчи с «Зенитом» (3:1) и «Уралом» (2:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2024 20:39
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