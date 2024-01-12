«Боруссия» Д арендовала защитника «Челси»

Дортмундская «Боруссия» взяла у «Челси» в аренду до конца сезона защитника Иана Матсена. В новой команде он взял 22-й номер.
Перед этим игрок продлил контракт с лондонским клубом до 2026 года.
«Боруссия» многое сделала, чтобы подписать меня. Я давно слежу за клубом и его фанатами, а осенью 2022-го даже посетил игру Лиги чемпионов в Манчестере, чтобы увидеть эту команду вживую.
Очень счастлив, что сейчас аренду удалось организовать. Обещаю, что отдам все силы ради успеха команды. С нетерпением жду, когда увижу «желтую стену», – сказал Матсен.
- В этом сезоне 21-летний левый защитник сыграл 15 матчей за «Челси» во всех турнирах.
- Ранее футболист молодежной сборной Нидерландов уже уходил в аренду в «Чарльтон» и «Ковентри».