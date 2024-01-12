В субботу, 13 января, на «ВВК Арене» в Аугсбурге состоится поединок 17 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать лидера чемпионата Германии – леверкузенский «Байер». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Команда Йесса Торупа проводит не самую яркую кампанию. Если с линией атаки дела обстоят весьма неплохо (24 гола в 16 матчах), то оборону сложно назвать надежной. На сегодняшний день «Аугсбург» успел пропустить 31 гол. При этом подопечные Торупа занимают 11 строчку в таблице элитного футбольного дивизиона Германии.

«Байер»

Леверкузенцы набрали сумасшедший темп и на всех парах рвутся к чемпионству. «Байер» Хаби Алонсо демонстрирует выдающиеся результаты – 13 побед, 3 ничьи и ни одного поражения в сезоне 2023/2024. Также важно заметить, что у «Байера» лучшая оборона в Бундеслиге (12 пропущенных мячей) и вторая атака (46 голов, больше только у «Баварии» – 49).

Личные встречи

Три последних очных противостояния «Аугсбурга» и «Байера» завершились следующим образом:

03.02.2023 «Аугсбург» – «Байер» 1:0

13.08.2022 «Байер» – «Аугсбург» 1:2

22.01.2022 «Байер» – «Аугсбург» 5:1

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Байер»

Хозяева «ВВК Арены» будет сложно рассчитывать на очки в матче с разгулявшейся не на шутку командой Хаби Алонсо. Предлагаем поставить на победу «Байера» с форой -1 (1,80).